حماس تعلن عقد محادثات مع فتح في القاهرة

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الوكيل الإخباري- أعلنت حركة حماس الاثنين، أنها أجرت محادثات مع حركة فتح في القاهرة تناولت الحرب الإسرائيلية على غزة والسعي لتحقيق توافق وطني. اضافة اعلان





وقال القيادي في حماس أسامة حمدان في كلمة مصورة: "عقد لقاء مع الإخوة في حركة فتح بدعوة مصرية كريمة" مضيفا "جرى بحث مختلف القضايا الوطنية خاصة الحرب على غزة، وسبل العمل وطنيا لمواجهة مخططات الاحتلال ومن يدعمه، على قاعدة الإجماع الوطني الفلسطيني برفض أي ترتيبات يراد فرضها علينا".