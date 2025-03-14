 
الجمعة 2025-03-14 02:54 م
 




            

        








    

        

        

            "حماس" تعلن موافقتها على مقترح تسلمته من الوسطاء لاستئناف المفاوضات
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
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                    وقف إطلاق النار في غزة
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الجمعة، 14-03-2025
    
    
        02:11 م
    






    

    
الوكيل الإخباري- أعلنت "حركة "حماس" أنها تسلمت من الوسطاء مقترحا لاستئناف المفاوضات، وأنها سلمت ردها عليه فجر اليوم الجمعة.اضافة اعلان


وقالت الحركة في بيان: "تسلّم وفد قيادة حركة حماس، يوم أمس، مقترحًا من الإخوة الوسطاء لاستئناف المفاوضات، حيث تعاملت معه الحركة بمسؤولية وإيجابية، وسلمت ردّها عليه فجر اليوم، متضمنًا موافقتها على إطلاق سراح الجندي الصهيوني عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، إضافة إلى جثامين أربعة آخرين من مزدوجي الجنسية".

وأكدت الحركة "جاهزيتها التامة لبدء المفاوضات والوصول إلى اتفاق شامل حول قضايا المرحلة الثانية"، داعيةً إلى "إلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته كاملة".

روسيا اليوم

                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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