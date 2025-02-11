 
الثلاثاء 2025-02-11 02:07 ص
 

حماس تقول إنها منحت الوسطاء مهلة لدفع إسرائيل "للالتزام" ببنود اتفاق وقف النار

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 11-02-2025 01:51 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت حركة حماس في بيان الاثنين، أنها منحت الوسطاء مهلة لدفع إسرائيل "للالتزام" ببنود وقف إطلاق النار، وذلك في إطار رغبتها "لإبقاء الباب مفتوحا" للإفراج عن دفعة جديدة من المحتجزين الإسرائيليين في الموعد المقرر السبت.اضافة اعلان


وأوضحت الحركة في بيان "تعمدت حماس أن يكون هذا الإعلان قبل خمسة أيام كاملة من موعد تسليم الأسرى، إنما هو لإعطاء الوسطاء الفرصة الكافية، للضغط على الاحتلال لتنفيذ ما عليه من التزامات، ولإبقاء الباب مفتوحا لتنفيذ التبادل في موعده إذا التزم الاحتلال بما عليه".

وقررت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الاثنين، تأجيل تسليم المحتجزين المقرر الإفراج عنهم يوم السبت المقبل حتى إشعار آخر.
 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

فلسطين حماس تقول إنها منحت الوسطاء مهلة لدفع إسرائيل "للالتزام" ببنود اتفاق وقف النار

نتنياهو

فلسطين قلق إسرائيلي من مصير المحتجزين في غزة

ارشيفية

فلسطين اشتباكات في مخيم نور شمس

عناصر من حركة الجهاد الإسلامي

فلسطين حركة الجهاد تندد بقرار السلطة الفلسطينية

ارشيفية

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يعلن رفع الجاهزية

تعبيرية

أسواق ومال ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

تعبيرية

طب وصحة تناولها على الريق.. 7 مشروبات لتطهير الكلى

ترامب

عربي ودولي الرئيس السوري ينتقد قرار ترامب بشأن غزة



 




الأكثر مشاهدة