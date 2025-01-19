حماس تمنح كل أسيرة ظرفا.. ماذا كان فيه؟

الوكيل الإخباري- قالت القناة 12 الإسرائيلية إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منحت كل أسيرة من الثلاث ظرفا يحتوي خريطة قطاع غزة وصورا من الأسر.

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