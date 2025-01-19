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حماس تمنح كل أسيرة ظرفا.. ماذا كان فيه؟

ارشيفية
ارشيفية
الأحد، 19-01-2025 11:26 م

الوكيل الإخباري-   قالت القناة 12 الإسرائيلية إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منحت كل أسيرة من الثلاث ظرفا يحتوي خريطة قطاع غزة وصورا من الأسر.

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وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي تسلم مساء اليوم الأحد، الأسيرات الثلاث من الصليب الأحمر الدولي، بعد إطلاق سراحهن من قِبل كتائب القسام في قطاع غزة.

 
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