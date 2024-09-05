حماس تنتقد الأطراف الغربية بمجلس الأمن

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الوكيل الإخباري- قال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري إن مضمون الطرح الحالي هو تسليم الأسرى الصهاينة ثم العودة إلى الحرب. اضافة اعلان





وأضاف في بيان صحفي مساء الأربعاء، أن الأطراف الغربية في مجلس الأمن شريكة لـ"إسرائيل" في عدوانها.