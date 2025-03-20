حماس تندد بخطط الاحتلال هدم مبان سكنية في جنين

واعتبرت أن ما يشهده مخيم جنين يتم في ظل صمت دولي وتغاض عن حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية.
ودعت حماس "أحرار شعبنا ومقاوميه إلى مزيد من الصمود والثبات في وجه مخططات الاحتلال الرامية إلى تصفية قضيتنا"، وطالبت بتصعيد "مواجهة الاحتلال ومستوطنيه في كل نقاط التماس تأكيدا لحق شعبنا في الدفاع عن أرضه ومقدساته".
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