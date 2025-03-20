حماس تندد بخطط الاحتلال هدم مبان سكنية في جنين

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الوكيل الإخباري- قالت حركة حماس إن إعلان الاحتلال عزمه هدم أكثر من 95 بناية سكنية في مخيم جنين "إرهاب متصاعد واستكمال لحرب الإبادة" بحق الشعب الفلسطيني، وأكدت الحركة أن الاحتلال دمر أكثر من 512 منزلا ومنشأة في مخيم جنين، مما أدى إلى نزوح أكثر من 21 ألف مواطن. اضافة اعلان





واعتبرت أن ما يشهده مخيم جنين يتم في ظل صمت دولي وتغاض عن حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية.



ودعت حماس "أحرار شعبنا ومقاوميه إلى مزيد من الصمود والثبات في وجه مخططات الاحتلال الرامية إلى تصفية قضيتنا"، وطالبت بتصعيد "مواجهة الاحتلال ومستوطنيه في كل نقاط التماس تأكيدا لحق شعبنا في الدفاع عن أرضه ومقدساته".