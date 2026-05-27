"حماس" تنعى أحد قادتها قتل وعائلته بقصف إسرائيلي

05:02 م

الوكيل الإخباري- نعت "حماس" القائد في كتائب القسام محمد عودة الملقب بـ"أبي عمرو" وعائلته، الذين قتلوا بقصف إسرائيلي استهدف بناية سكنية في مدينة غزة. اضافة اعلان





وقالت الحركة في بيان اليوم الأربعاء إنوضحت الحركة أن الراحل "من الرعيل المؤسس للعمل الجهادي والعسكري، وقد أمضى أكثر من ثلاثة عقود في الإعداد والتخطيط والبناء، بعيدا عن الأضواء، حتى نال شرف الاستشهاد على أرض غزة في أفضل الأيام".



وكدت "حماس" على أن "دماء القائد وعائلته وكل الشهداء لن تذهب هدرا، بل ستزيد الشعب إصرارًا على مواصلة النضال، مشددة على أن جرائم الاحتلال لن تنجح في كسر إرادة المقاومة".





