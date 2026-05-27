الأربعاء 2026-05-27 06:30 م

"حماس" تنعى أحد قادتها قتل وعائلته بقصف إسرائيلي

ؤ
أرشيفية
 
الأربعاء، 27-05-2026 05:02 م
الوكيل الإخباري- نعت "حماس" القائد في كتائب القسام محمد عودة الملقب بـ"أبي عمرو" وعائلته، الذين قتلوا بقصف إسرائيلي استهدف بناية سكنية في مدينة غزة.اضافة اعلان


وقالت الحركة في بيان اليوم الأربعاء إنوضحت الحركة أن الراحل "من الرعيل المؤسس للعمل الجهادي والعسكري، وقد أمضى أكثر من ثلاثة عقود في الإعداد والتخطيط والبناء، بعيدا عن الأضواء، حتى نال شرف الاستشهاد على أرض غزة في أفضل الأيام".

وكدت "حماس" على أن "دماء القائد وعائلته وكل الشهداء لن تذهب هدرا، بل ستزيد الشعب إصرارًا على مواصلة النضال، مشددة على أن جرائم الاحتلال لن تنجح في كسر إرادة المقاومة".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

عربي ودولي عاجل الجيش الإسرائيلي يبدأ هجوما واسعا على مدينة صور اللبنانية

ب

عربي ودولي رئيس الحكومة العراقية يدعو الفصائل المسلحة إلى "العمل تحت مظلة الدولة"

ب

عربي ودولي أوغندا تغلق حدودها مع الكونغو الديمقراطية وسط تفشي فيروس إيبولا

ا

أخبار محلية بعثة الحج الأردنية تتوجه إلى منى لرمي الجمرات الثلاث

ب

فلسطين فرحة العيد تغيب في قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي

ي

عربي ودولي حزب الله: اشتباكات مباشرة مع قوات إسرائيلية شمال نهر الليطاني جنوبي لبنان

ؤ

فلسطين "حماس" تنعى أحد قادتها قتل وعائلته بقصف إسرائيلي

ب

أخبار محلية عيد الأضحى في عجلون.. فرحة تتجدد وروح تكافل تجمع الأهالي



 
 






الأكثر مشاهدة

 