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حماس تنعى شهداء طوباس وتدين ملاحقة السلطة للمقاومين

حماس
حماس
الأربعاء، 19-02-2025 10:51 م

الوكيل الإخباري-   نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "شهداء طوباس الذين ارتقوا في اشتباك مع قوات الاحتلال بعد رفضهم الاستسلام للعدو إثر حصار لأحد المنازل في مخيم الفارعة.

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واضاقت "اغتيال المقاومين لن يزيد شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية إلا تمسكا وإصرارا على درب الجهاد والمقاومة حتى التحرير".


وقالت "تزامن عملية الاغتيال في مخيم الفارعة مع حملة اعتقالات نفذتها أجهزة أمن السلطة بحق مقاومين، يؤكد خطورة ما وصلت إليه جريمة التعاون الأمني بين الاحتلال والسلطة التي تجرأت على الدم الفلسطيني".

 
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