حماس تنعى شهداء طوباس وتدين ملاحقة السلطة للمقاومين

واضاقت "اغتيال المقاومين لن يزيد شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية إلا تمسكا وإصرارا على درب الجهاد والمقاومة حتى التحرير".
وقالت "تزامن عملية الاغتيال في مخيم الفارعة مع حملة اعتقالات نفذتها أجهزة أمن السلطة بحق مقاومين، يؤكد خطورة ما وصلت إليه جريمة التعاون الأمني بين الاحتلال والسلطة التي تجرأت على الدم الفلسطيني".
-
أخبار متعلقة
-
حماس: شروط الاحتلال بنزع سلاح المقاومة وإبعاد القادة مرفوضة مسبقًا
-
قوات الاحتلال تقتحم عدة بلدات ومخيمات بالضفة
-
الاحتلال يختطف جثامين شهداء من مخيم الفارعة
-
عاصفة قطبية تعمّق مأساة الفلسطينيين في غزة والضفة
-
معاريف: لائحة اتهام ضد 5 جنود بتهمة تعذيب أسير فلسطيني
-
سرايا القدس: قررنا الإفراج عن رفات الأسير الصهيوني عوديد ليفشيتس غدا
-
إصابة فلسطينية برصاص الاحتلال في جنين
-
الصين: غزة هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية