حماس تنعى شهداء طوباس وتدين ملاحقة السلطة للمقاومين

الوكيل الإخباري- نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "شهداء طوباس الذين ارتقوا في اشتباك مع قوات الاحتلال بعد رفضهم الاستسلام للعدو إثر حصار لأحد المنازل في مخيم الفارعة.

اضافة اعلان



واضاقت "اغتيال المقاومين لن يزيد شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية إلا تمسكا وإصرارا على درب الجهاد والمقاومة حتى التحرير".