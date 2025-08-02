حماس تنفي تصريحات ويتكوف حول نزع سلاحها

05:19 م

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الوكيل الإخباري- نفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تصريحات المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف التي قال فيها إن حماس أبدت استعدادها للتخلي عن سلاحها. اضافة اعلان





وأكدت الحركة "أن المقاومة وسلاحها استحقاق وطني وقانوني ما دام الاحتلال قائما، وقد أقرّته المواثيق والأعراف الدولية".