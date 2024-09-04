حماس: توابيت جديدة للأسرى بكل يوم إضافي لنتنياهو في حكم إسرائيل

الوكيل الإخباري- بثت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقطع فيديو جديدًا تبعث من خلاله رسالة للإسرائيليين مفادها أن بقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يهدد حياة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

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وقالت حماس في مقطع فيديو عرضته قناة الجزيرة "إن كل يوم يستمر فيه نتنياهو في الحكم قد يعني تابوتا جديدا"، في إشارة إلى أن الأسرى الذين سيقتلون بسبب العدوان الإسرائيلي سيعودون إلى أهاليهم جثثا.



وأضافت أن "الأسرى سيعودون أحياء عندما يتوقف العدوان، وإذا استمر سيبقى مصيرهم مجهولا".



وختمت حماس في مقطع الفيديو بالقول " إن القرار لكم"، أي للإسرائيليين.



وتواصل كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- نشر مقاطع مصورة للأسرى الستة، الذين أعلن جيش الاحتلال انتشال جثثهم من غزة قبل أيام من نفق بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، مما أثار موجة احتجاجات عارمة في إسرائيل.