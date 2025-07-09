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حماس توافق على إطلاق سراح 10 أسرى في إطار محادثات وقف إطلاق النار

غزة
غزة
 
الأربعاء، 09-07-2025 09:48 م
الوكيل الإخباري-   قالت حركة "حماس"، الأربعاء، إنها وافقت على إطلاق سراح 10 أسرى، في إطار جهود محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.اضافة اعلان


وأضافت الحركة، في بيان، أنها تواصل الجهود "المكثفة والمسؤولة لإنجاح جولة المفاوضات الجارية، سعيا للتوصل إلى اتفاق شامل يُنهي العدوان على الفلسطينيين، ويؤمن دخول المساعدات الإنسانية بشكل حر وآمن، ويخفف المعاناة المتفاقمة في قطاع غزة".

وأوضحت أن النقاط الجوهرية لا تزال قيد التفاوض، وفي مقدّمتها: "تدفّق المساعدات، وانسحاب الاحتلال من أراضي القطاع، وتوفير ضمانات حقيقية لوقف دائم لإطلاق النار".
 
 
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