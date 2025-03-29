حماس توافق على مقترح وقف إطلاق النار الذي تلقته قبل يومين

الوكيل الإخباري- قالت حركة حماس، السبت، إنّها وافقت على مقترح وقف إطلاق النار الذي تلقته قبل يومين، من مصر وقطر، اللتين تتوسطان في مفاوضات غزة.

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وأضافت الحركة أنّها لن تلقي سلاحها ما دام الاحتلال الإسرائيلي مستمرا.