السبت 2025-03-29 10:11 م
 

حماس توافق على مقترح وقف إطلاق النار الذي تلقته قبل يومين

حماس
حماس
 
السبت، 29-03-2025 10:01 م

الوكيل الإخباري-   قالت حركة حماس، السبت، إنّها وافقت على مقترح وقف إطلاق النار الذي تلقته قبل يومين، من مصر وقطر، اللتين تتوسطان في مفاوضات غزة.

اضافة اعلان


وأضافت الحركة أنّها لن تلقي سلاحها ما دام الاحتلال الإسرائيلي مستمرا.


وتابعت "التزمنا بشكل كامل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار لكن الاحتلال الإسرائيلي تنصل منه".

 
gnews

أحدث الأخبار

حماس

فلسطين حماس توافق على مقترح وقف إطلاق النار الذي تلقته قبل يومين

رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز

أخبار محلية الفايز يُهنئ الملك وولي العهد بمناسبة عيد الفطر

مبان مدمرة في قطاع غزة

فلسطين 3 شهداء جراء قصف الاحتلال دير البلح

باص عمّان

أخبار محلية تحديد ساعات عمل حافلات التردد السريع وباص عمّان خلال عيد الفطر

اربد

أخبار محلية تجارة اربد تعلن عن دوامها غداً لاتمام معاملات رخص المهن

صورة عامة للعاصمة عمان

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

صورة جوية للعاصمة عمان

الطقس حالة الطقس أول أيام عيد الفطر

ا

أخبار محلية الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بحلول عيد الفطر



 
 





الأكثر مشاهدة