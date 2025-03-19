حماس: جرائم الاحتلال بغزة تستوجب تحركا عاجلا

الوكيل الإخباري- أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن الجرائم الوحشية التي يرتكبها جيش الاحتلال بقطاع غزة تعد جرائم حرب وإبادة جماعية تستوجب تحركا عاجلا.



وفي بيان صادر عنها، قالت حماس إن الإدارة الأميركية تتحمل مسؤولية مباشرة عن الدماء البريئة التي تراق في قطاع غزة. وأضافت أن الإدارة الأميركية تتحمل كذلك مسؤولية قتل الاحتلال 200 طفل و100 امرأة بالغطاء السياسي وبالسلاح الأميركي.

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