حماس: جرائم الاحتلال بغزة تستوجب تحركا عاجلا

وفي بيان صادر عنها، قالت حماس إن الإدارة الأميركية تتحمل مسؤولية مباشرة عن الدماء البريئة التي تراق في قطاع غزة. وأضافت أن الإدارة الأميركية تتحمل كذلك مسؤولية قتل الاحتلال 200 طفل و100 امرأة بالغطاء السياسي وبالسلاح الأميركي.
ودعت حماس الوسطاء الضامنين إلى تحمل مسؤولياتهم في "لجم هذا العدوان الوحشي على قطاع غزة".
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