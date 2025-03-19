الأربعاء 2025-03-19 09:07 م
 

حماس: جرائم الاحتلال بغزة تستوجب تحركا عاجلا

حماس
حماس
 
الأربعاء، 19-03-2025 08:06 م

الوكيل الإخباري-    أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن الجرائم الوحشية التي يرتكبها جيش الاحتلال بقطاع غزة تعد جرائم حرب وإبادة جماعية تستوجب تحركا عاجلا.

وفي بيان صادر عنها، قالت حماس إن الإدارة الأميركية تتحمل مسؤولية مباشرة عن الدماء البريئة التي تراق في قطاع غزة. وأضافت أن الإدارة الأميركية تتحمل كذلك مسؤولية قتل الاحتلال 200 طفل و100 امرأة بالغطاء السياسي وبالسلاح الأميركي.

اضافة اعلان


ودعت حماس الوسطاء الضامنين إلى تحمل مسؤولياتهم في "لجم هذا العدوان الوحشي على قطاع غزة".

 
 
gnews

أحدث الأخبار

سرايا القدس

فلسطين سرايا القدس تستهدف قوات الاحتلال في نابلس

الملك عبدالله الثاني بن الحسين

أخبار محلية الملك يعود إلى أرض الوطن

مديرية الأمن العام

أخبار محلية الأمن العام يدعو المواطنين إلى توخي الحيطة مع اقتراب المنخفض الجوي

حريق داخل الوسط التجاري في محافظة جرش في أحد المحال التجارية

أخبار محلية حريق داخل الوسط التجاري في محافظة جرش

الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون

عربي ودولي الرئيس اللبناني: إسرائيل تعرقل تنفيذ القرار 1701

أرشيفية لمبنى الكرملين

عربي ودولي الكرملين: بوتين وترمب لم يناقشا ارسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا

حماس

فلسطين حماس: جرائم الاحتلال بغزة تستوجب تحركا عاجلا

جيش الاحتلال

فلسطين "جيش" الاحتلال: بدأنا عملية برية محدودة في وسط قطاع غزة



 
 





الأكثر مشاهدة