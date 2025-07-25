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حماس: حريصون على استكمال المفاوضات

حماس: حريصون على استكمال المفاوضات
حماس: حريصون على استكمال المفاوضات
 
الجمعة، 25-07-2025 12:56 ص
الوكيل الإخباري-   عبرت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عن استغرابها من تصريحات المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف التي أشارت إلى عدم رغبة الحركة في التوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة، مؤكدة حرصها على مواصلة المحادثات بشأن اتفاق محتمل.اضافة اعلان


وأكدت حماس في بيان "حرصها على استكمال المفاوضات والانخراط فيها بما يُساهم في تذليل العقبات والتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار".

وكان ويتكوف قال الخميس إن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت إعادة فريقها من محادثات وقف إطلاق النار في غزة لإجراء مشاورات.

وأضاف ويتكوف على منصة إكس "قررنا إعادة فريقنا من الدوحة لإجراء مشاورات بعد الرد الأحدث من حماس. سندرس الآن خيارات بديلة لإعادة (المحتجزين) إلى ديارهم".
 
 
gnews

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