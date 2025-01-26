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"حماس" ردا على ترامب: لا داعي لإهدار الوقت في مشاريع جربها بايدن

محاولات تهجير أهل غزة ما زالت مستمرة
محاولات تهجير أهل غزة ما زالت مستمرة
الأحد، 26-01-2025 01:37 م
الوكيل الإخباري-  علق القيادي في حركة "حماس" سامي أبو زهري  الأحد على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "نقل سكان غزة إلى الدول المجاورة" قائلا "إن أهل غزة تحملوا الموت حتى لا يتركوا وطنهم".اضافة اعلان


وقال أبو زهري وفق ما نقله موقع روسيا اليوم: "أهل غزة تحملوا الموت حتى لا يتركوا الوطن، وهم لن يتركوه لأي أسباب أخرى، لذا لا داعي لإهدار الوقت في مشاريع جربها بايدن وكانت سببا في إطالة أمد القتال".

وأضاف: "تنفيذ الاتفاق كفيل بحل كافة مشكلات قطاع غزة، ومحاولات الالتفاف على الاتفاق ليس لها قيّمة".

روسيا اليوم
 
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