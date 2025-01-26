"حماس" ردا على ترامب: لا داعي لإهدار الوقت في مشاريع جربها بايدن

وقال أبو زهري وفق ما نقله موقع روسيا اليوم: "أهل غزة تحملوا الموت حتى لا يتركوا الوطن، وهم لن يتركوه لأي أسباب أخرى، لذا لا داعي لإهدار الوقت في مشاريع جربها بايدن وكانت سببا في إطالة أمد القتال".
وأضاف: "تنفيذ الاتفاق كفيل بحل كافة مشكلات قطاع غزة، ومحاولات الالتفاف على الاتفاق ليس لها قيّمة".
روسيا اليوم
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