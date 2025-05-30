حماس: رد إسرائيل لا يلبي مطالب الفلسطينيين ولازلنا نراجعه

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الوكيل الإخباري- قال القيادي في حركة حماس، باسم نعيم، الجمعة، إن الحركة تلقت رد إسرائيل على الاقتراح الأميركي لوقف إطلاق النار في غزة، وتقوم بمراجعته بدقة، على الرغم من أن الرد "لا يُلبي أيا من المطالب العادلة والمشروعة للفلسطينيين". اضافة اعلان





وتقترح الخطة الأميركية بشأن غزة وقفًا لإطلاق النار لمدة 60 يومًا، وإطلاق سراح 28 محتجزًا إسرائيليًا (10 أحياء و18 متوفين) خلال الأسبوع الأول، مقابل إطلاق سراح 125 أسيرًا فلسطينيًا محكومًا عليهم بالسجن المؤبد، وجثامين 180 شهيدًا فلسطينيًا، وفقًا لوكالة "رويترز".



وتتضمن الخطة، التي يقول إنها بضمانة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والوسيطين مصر وقطر، إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة فور توقيع حركة حماس على اتفاق وقف إطلاق النار.



ويجري تسليم المساعدات "عبر قنوات متفق عليها، بما في ذلك الأمم المتحدة والهلال الأحمر".

وقال البيت الأبيض، الخميس، إن إسرائيل وافقت على المقترح الأميركي.



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ عائلات المحتجزين في غزة أن إسرائيل قبلت الاتفاق الذي قدمه ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس ترامب للشرق الأوسط.



وقالت حركة حماس إنها تُراجع الخطة وستُقدّم ردها اليوم الجمعة أو غدًا السبت.



وتنص الخطة الأميركية على أن تطلق حماس سراح آخر 30 من بين 58 محتجزًا إسرائيليًا لديها، بمجرد إعلان وقف دائم لإطلاق النار. وستوقف إسرائيل أيضًا جميع عملياتها العسكرية في غزة بمجرد سريان الهدنة.



وسيعيد الجيش الإسرائيلي كذلك نشر قواته على مراحل.



وقد أحبطت خلافات عميقة بين حماس وإسرائيل محاولات سابقة لاستعادة وقف إطلاق النار، الذي انهار في آذار الماضي.



وبحسب الخطة، يمكن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا إضافية إذا لم تسفر المفاوضات خلال الفترة المحددة عن اتفاق دائم.



وكالات