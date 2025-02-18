حماس ستسلم جثث أربع محتجزين الخميس و6 أحياء السبت

الوكيل الإخباري- أكد رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء أن بلاده ستتسلم الخميس جثث أربع محتجزين تم احتجازهم منذ السابع من تشرين الاول/اكتوبر 2023 في غزة، قبل الإفراج السبت عن ست آخرين أحياء، كما سبق أن أعلنت حركة حماس.

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