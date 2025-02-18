حماس ستسلم جثث أربع محتجزين الخميس و6 أحياء السبت

وقال نتنياهو كما نقل عنه مكتبه إنه خلال مفاوضات غير مباشرة في القاهرة بين اسرائيل وحماس، "تم التوصل الى اتفاقات تقضي (بالافراج) السبت عن ست محتجزين أحياء خلال المرحلة الاولى (من وقف اطلاق النار في غزة). وهذا الخميس، ستتسلم اسرائيل جثث أربع محتجزين متوفين".
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