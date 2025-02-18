 
الثلاثاء 2025-02-18 06:03 م
 

حماس ستسلم جثث أربع محتجزين الخميس و6 أحياء السبت

شعار حركة حماس
حماس
الثلاثاء، 18-02-2025 05:45 م

الوكيل الإخباري-   أكد رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء أن بلاده ستتسلم الخميس جثث أربع محتجزين تم احتجازهم منذ السابع من تشرين الاول/اكتوبر 2023 في غزة، قبل الإفراج السبت عن ست آخرين أحياء، كما سبق أن أعلنت حركة حماس.

اضافة اعلان


وقال نتنياهو كما نقل عنه مكتبه إنه خلال مفاوضات غير مباشرة في القاهرة بين اسرائيل وحماس، "تم التوصل الى اتفاقات تقضي (بالافراج) السبت عن ست محتجزين أحياء خلال المرحلة الاولى (من وقف اطلاق النار في غزة). وهذا الخميس، ستتسلم اسرائيل جثث أربع محتجزين متوفين".

 
gnews

أحدث الأخبار

دائرة الأحوال المدنية والجوازات

أخبار محلية "الأحوال المدنية": إطلاق خدمة الشهادات الرقمية قريبًا

شعار حركة حماس

فلسطين حماس ستسلم جثث أربع محتجزين الخميس و6 أحياء السبت

ذهب

اقتصاد محلي ارتفاع قياسي على أسعار الذهب في الأردن

امطار

الطقس تفاصيل الحالة الجوية في الاردن يوم الاربعاء - تحذيرات

وزيرة النقل تتفقد إدارة الأرصاد الجوية وتطلع على مستجدات الحالة الجوية

أخبار محلية وزيرة النقل تتفقد إدارة الأرصاد الجوية

خلال لقائه فعاليات مجتمعية

أخبار محلية العيسوي: الأردن بقيادته الهاشمي يشكل قوة حيوية في إطار القضايا الإقليمية والدولية

ثلوج الأردن

أخبار محلية توضيح حول اعلان عطلة بسبب المنخفض القطبي

مدينة الأمير هاشم للشباب

أخبار محلية حافلة نقل مجانية من مادبا إلى مدينة الأمير هاشم للشباب



 




الأكثر مشاهدة