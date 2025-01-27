حماس: سلمنا قائمة تضم أسماء 25 محتجزا على قيد الحياة

الوكيل الإخباري- قال قيادي في حركة (حماس) الاثنين، إن الحركة سلمت للوسطاء قائمة بأسماء 25 محتجزا على قيد الحياة من بين 33 من المقرر الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

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