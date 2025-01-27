 
الإثنين 2025-01-27 04:44 م
 

حماس: سلمنا قائمة تضم أسماء 25 محتجزا على قيد الحياة

حماس
حماس
الإثنين، 27-01-2025 04:18 م

الوكيل الإخباري-   قال قيادي في حركة (حماس) الاثنين، إن الحركة سلمت للوسطاء قائمة بأسماء 25 محتجزا على قيد الحياة من بين 33 من المقرر الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

اضافة اعلان


وأضاف أن إسرائيل تسلمت القائمة من الوسطاء.

 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الإدارة المحلية

أخبار محلية "الإدارة المحلية" توافق لبلدية بني عبيد على إنشاء مشروع الـ"بوليفارد"

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية اتفاقيتان لدعم برنامج التغذية المدرسية

جانب من الاجتماع

خاص بالوكيل مطالب الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين أمام رئيس الوزراء خلال أيام

حماس

فلسطين حماس: سلمنا قائمة تضم أسماء 25 محتجزا على قيد الحياة

ولي العهد يلتقي الأمير ويليام في قصر ويندسور

أخبار محلية ولي العهد يلتقي الأمير ويليام في قصر ويندسور

جامعة الدول العربية

أخبار محلية الجامعة العربية تدعم موقف الأردن ومصر من رفض تهجير الفلسطينيين

إدارة السير

خاص بالوكيل الامانة لـ "الوكيل" : الاعفاء من مخالفات السير بمناسبة الاسراء والمعراج مجرد شائعات

جانب من الاجتماع

أخبار محلية الصحة: لا عقوبات على بصمة الأطباء والنظام يهدف لضمان الالتزام بالدوام



 




الأكثر مشاهدة