حماس: سنفرج عن الأسير الأميركي إيدان ألكسندر وذلك في إطار التوصل لهدنة في غزة

10:11 م

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الوكيل الإخباري- قالت حركة حماس، الأحد، إنها ستفرج عن الاسير الإسرائيلي الأمريكي إيدان ألكسندر المحتجز في غزة اضافة اعلان





وأضافت الحركة أن الإفراج عن المحتجز الإسرائيلي، يأتي في إطار التوصل لهدنة في غزة وإدخال المساعدات.



وقال مسؤول فلسطيني، الأحد، إن (حماس) تجري محادثات مع الإدارة الأميركية بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.



ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول في الحركة، إن المحادثات أحرزت "بعض التقدم"، لافتا إلى أن "الساعات المقبلة حاسمة".



وكرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في الآونة الأخيرة تعهده بالمساعدة في إيصال الغذاء إلى الفلسطينيين في غزة. وذكر مبعوث واشنطن إلى إسرائيل يوم الجمعة، بأن آلية تدعمها الولايات المتحدة لإيصال المساعدات إلى القطاع ستدخل حيز التنفيذ قريبا.



وقال المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، إن الولايات المتحدة تريد إرجاع المحتجزين لكن إسرائيل لا تريد إنهاء الحرب.



من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه قد تطرح صفقة أخرى تختلف عما طرحه ويتكوف تشمل عددا أقل من المحتجزين مقابل ثمن أقل.



وأضاف نتنياهو، "حماس قد تطلق سراح الجندي عيدان ألكسندر كبادرة حسن نية للرئيس ترامب".



وكانت الولايات المتحدة أجرت في وقت سابق محادثات مع حماس بشأن إطلاق سراح المحتجزين الأميركيين في غزة.