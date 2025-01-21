حماس: سنهزم نتنياهو في الضفة كما هزمناه بغزة

وأضاف أن الشعب الفلسطيني توحّد في غزة واستطاع كسر إرادة المجرمين ولديه إرادة فولاذية للمقاومة والتضحية ولا خيارات أمامه سوى المقاومة.
وبين ان الوحدة الفلسطينية هي الصخرة التي سيتحطم عليها الاحتلال وان هدف نتنياهو الوحيد هو القتل والتخريب للاستمرار في حكمه.
وتابع أن الاحتلال لا يعتبر من التاريخ الذي يقول إن كل شعب وقع تحت الاحتلال سيقاوم لنيل الحرية.
وأشار "سنقاوم الاحتلال حتى لو لم يبقَ لدينا سوى الحجارة ولن نرفع الراية البيضاء".
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