حماس: سنهزم نتنياهو في الضفة كما هزمناه بغزة

الوكيل الإخباري- قال رئيس حركة حماس في الضفة الغربية زاهر جبارين "نتنياهو يريد أن يستمر القتال في الجبهات لكي يستمر حكمه".

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وأضاف أن الشعب الفلسطيني توحّد في غزة واستطاع كسر إرادة المجرمين ولديه إرادة فولاذية للمقاومة والتضحية ولا خيارات أمامه سوى المقاومة.



وبين ان الوحدة الفلسطينية هي الصخرة التي سيتحطم عليها الاحتلال وان هدف نتنياهو الوحيد هو القتل والتخريب للاستمرار في حكمه.



وتابع أن الاحتلال لا يعتبر من التاريخ الذي يقول إن كل شعب وقع تحت الاحتلال سيقاوم لنيل الحرية.