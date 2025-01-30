 
الخميس 2025-01-30 08:58 م
 

حماس: سنواصل العمل حتى تفريغ سجون الاحتلال

حماس
حماس
الخميس، 30-01-2025 07:59 م

الوكيل الإخباري-   قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "الاستقبال الحاشد لأسرانا المحررين رغم محاولات الاحتلال التنكيل بعوائلهم رسالة بأن قضية الأسرى خط أحمر".

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وأضافت "سنواصل العمل بكل جهد وعزيمة حتى تفرغ سجون الاحتلال من جميع أسرانا".

 
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