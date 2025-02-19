حماس: شروط الاحتلال بنزع سلاح المقاومة وإبعاد القادة مرفوضة مسبقًا

وأضاف "إدارة قطاع غزة شأن فلسطيني خالص، ولن نسمح للاحتلال ولا لغيره بالتدخل في شؤوننا".
وبين "شروط الاحتلال بنزع سلاح المقاومة وإبعاد القادة مرفوضة مسبقًا قبل بدء المرحلة الثانية".
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