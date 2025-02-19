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حماس: شروط الاحتلال بنزع سلاح المقاومة وإبعاد القادة مرفوضة مسبقًا

حماس
حماس
الأربعاء، 19-02-2025 11:35 م

الوكيل الإخباري-    قال عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حركة حماس "معنيون بإنجاز المرحلة الأولى من الاتفاق بكافة بنوده رغم تعنت الاحتلال".

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وأضاف "إدارة قطاع غزة شأن فلسطيني خالص، ولن نسمح للاحتلال ولا لغيره بالتدخل في شؤوننا".


وبين "شروط الاحتلال بنزع سلاح المقاومة وإبعاد القادة مرفوضة مسبقًا قبل بدء المرحلة الثانية".

 
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