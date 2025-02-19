حماس: شروط الاحتلال بنزع سلاح المقاومة وإبعاد القادة مرفوضة مسبقًا

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الوكيل الإخباري- قال عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حركة حماس "معنيون بإنجاز المرحلة الأولى من الاتفاق بكافة بنوده رغم تعنت الاحتلال".

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وأضاف "إدارة قطاع غزة شأن فلسطيني خالص، ولن نسمح للاحتلال ولا لغيره بالتدخل في شؤوننا".