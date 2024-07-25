حماس: عملية قلقيلية رد طبيعي على جرائم الاحتلال

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697492 الوكيل الاخباري- قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن عملية إطلاق النار شرق قلقيلية هي رد طبيعي على جريمة الإبادة المستمرة في قطاع غزة وانتهاكات جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة والقدس ورسالة حية بالنار إلى إيتمار بن غفير. اقرأ أيضاً سينوك الصينية توقع اتفاق تحالف استراتيجي مع أدنوك الإماراتية النفط يتراجع وسط مخاوف إزاء الطلب في الصين الذهب عالمياً يتراجع وسط جني أرباح وترقب لبيانات اقتصادية أميركية بنك كندا يخفض معدل الفائدة للمرة الثانية على التوالي إلى 4.5% ارتفاع الاسترليني مقابل الدولار واليورو جيش الاحتلال يدعي استعادة جثث 5 رهائن في غزة اليابان بصدد فرض عقوبات على مستوطنين بالضفة الشرطة الإسرائيلية تعتقل متظاهرين مطالبين بصفقة تبادل حماس تكذب ادعاءات جيش الاحتلال بشأن استهداف محمد الضيف