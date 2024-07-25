حماس: عملية قلقيلية رد طبيعي على جرائم الاحتلال

03:56 م

الوكيل الاخباري- قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن عملية إطلاق النار شرق قلقيلية هي رد طبيعي على جريمة الإبادة المستمرة في قطاع غزة وانتهاكات جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة والقدس ورسالة حية بالنار إلى إيتمار بن غفير.