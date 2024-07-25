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حماس: عملية قلقيلية رد طبيعي على جرائم الاحتلال

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
الخميس، 25-07-2024 03:56 م

 

 الوكيل الاخباري- قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن عملية إطلاق النار شرق قلقيلية هي رد طبيعي على جريمة الإبادة المستمرة في قطاع غزة وانتهاكات جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة والقدس ورسالة حية بالنار إلى إيتمار بن غفير.
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