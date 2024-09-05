حماس: قرار نتنياهو بعدم الانسحاب من فيلادلفيا يهدف لإفشال المفاوضات

الوكيل الإخباري- أعلنت حركة حماس أنها ليست بحاجة إلى مقترحات جديدة، وأن المطلوب الآن هو الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته وإلزامهم بما تم التوافق عليه.

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وأضافت حماس أنها تحذر من الوقوع في شرك نتنياهو وألاعيبه واستخدامه المفاوضات لإطالة أمد العدوان على الشعب الفلسطيني.