حماس: قرار نتنياهو بعدم الانسحاب من فيلادلفيا يهدف لإفشال المفاوضات

وأضافت حماس أنها تحذر من الوقوع في شرك نتنياهو وألاعيبه واستخدامه المفاوضات لإطالة أمد العدوان على الشعب الفلسطيني.
وقالت حماس إن قرار نتنياهو بعدم الانسحاب من محور صلاح الدين (فيلادلفيا)، يهدف لإفشال التوصل إلى اتفاق.
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