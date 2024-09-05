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حماس: قرار نتنياهو بعدم الانسحاب من فيلادلفيا يهدف لإفشال المفاوضات

محور فيلادلفيا
محور فيلادلفيا
الخميس، 05-09-2024 07:42 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت حركة حماس أنها ليست بحاجة إلى مقترحات جديدة، وأن المطلوب الآن هو الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته وإلزامهم بما تم التوافق عليه.

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وأضافت حماس أنها تحذر من الوقوع في شرك نتنياهو وألاعيبه واستخدامه المفاوضات لإطالة أمد العدوان على الشعب الفلسطيني.


وقالت حماس إن قرار نتنياهو بعدم الانسحاب من محور صلاح الدين (فيلادلفيا)، يهدف لإفشال التوصل إلى اتفاق.

 
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