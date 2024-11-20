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حماس: لا تبادل للأسرى دون وقف الحرب

خليل الحية
خليل الحية
الأربعاء، 20-11-2024 09:19 م

الوكيل الإخباري-   قال خليل الحية القائم بأعمال رئيس حركة حماس في غزة ان اتصالات جارية مع الدول والوسطاء لتحريك مفاوضات وقف إطلاق النار.

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وبين "جاهزون لجهود وقف إطلاق النار والأهم وجود إرادة حقيقية لدى الاحتلال".


وأضاف أن نتنياهو يعرقل أي تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار لأسباب سياسية.


وأكد أن لا تبادل للأسرى دون وقف الحرب.

 
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