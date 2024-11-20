حماس: لا تبادل للأسرى دون وقف الحرب

وبين "جاهزون لجهود وقف إطلاق النار والأهم وجود إرادة حقيقية لدى الاحتلال".
وأضاف أن نتنياهو يعرقل أي تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار لأسباب سياسية.
وأكد أن لا تبادل للأسرى دون وقف الحرب.
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