حماس: لا تبادل للأسرى دون وقف الحرب

الوكيل الإخباري- قال خليل الحية القائم بأعمال رئيس حركة حماس في غزة ان اتصالات جارية مع الدول والوسطاء لتحريك مفاوضات وقف إطلاق النار.

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وبين "جاهزون لجهود وقف إطلاق النار والأهم وجود إرادة حقيقية لدى الاحتلال".



وأضاف أن نتنياهو يعرقل أي تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار لأسباب سياسية.