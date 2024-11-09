حماس: لم نتلقى طلباً من قطر بمغادرة الدوحة

وقال المصدر إن الحركة أُحيطت علماً بوجود طلب أميركي وضغوط متصاعدة بشأن إخراجها من قطر، لكن الحكومة القطرية لم تطلب أي شيء من قادة الحركة.
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