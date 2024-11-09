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حماس: لم نتلقى طلباً من قطر بمغادرة الدوحة

شعار حركة حماس
حماس
السبت، 09-11-2024 06:53 م

الوكيل الإخباري-  أكد مصدر مسؤول في حركة “حمــاس” أن الحركة لم تتلقَّ طلباً من قطر بمغادرة الدوحة، بخلاف تقارير متعددة حول ذلك، لكنه أضاف أن الحركة أُحيطت علماً بوجود طلب أميركي فقط.

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وقال المصدر إن الحركة أُحيطت علماً بوجود طلب أميركي وضغوط متصاعدة بشأن إخراجها من قطر، لكن الحكومة القطرية لم تطلب أي شيء من قادة الحركة.

 
gnews

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