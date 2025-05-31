الأحد 2025-06-01 01:18 ص
 

حماس: لم نرفض اقتراح ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة

غزة
غزة
 
السبت، 31-05-2025 11:30 م

الوكيل الإخباري-   قال القيادي في حركة (حماس)، باسم نعيم، السبت، إنّ الحركة لم ترفض اقتراح وقف إطلاق النار الذي قدمه ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط.

اضافة اعلان


وأضاف "نحن لم نرفض مقترح السيد ويتكوف، نحن توافقنا مع السيد ويتكوف على مقترح وأعتبره مقبولا كمقترح للتفاوض وجاءنا برد الطرف الآخر عليه، وكان لا يتفق مع أي بند مما توافقنا عليه".

 
gnews

أحدث الأخبار

مدينة العقبة - ارشيفية

أخبار محلية وفد إعلامي إسباني يزور مدينة العقبة

علم الاردن

أخبار محلية ملتقى النشامى للجالية الأردنية حول العالم يحتفل بعيد الاستقلال

أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية أمانة عمان تحتفي باليوم العالمي لمكافحة التبغ في حدائق الملك عبدالله

أرشيفية للعاصمة عمان

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

غزة

فلسطين حماس: لم نرفض اقتراح ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة

غزة

فلسطين الاحتلال يصدر أوامر إخلاء قسري لمناطق شرق خانيونس

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

نقابة المحامين

أخبار محلية النتائج النهائية لانتخابات نقابة المحامين



 
 





الأكثر مشاهدة