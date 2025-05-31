حماس: لم نرفض اقتراح ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة

الوكيل الإخباري- قال القيادي في حركة (حماس)، باسم نعيم، السبت، إنّ الحركة لم ترفض اقتراح وقف إطلاق النار الذي قدمه ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط.

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