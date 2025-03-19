حماس: لم نغلق باب التفاوض ونتواصل مع الوسطاء لإلزام الاحتلال بوقف العدوان

وأضافت حماس، أنها وافقت على مقترحات مبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، مبينة أنه "لا حاجة إلى اتفاقات جديدة".
وأكدت أن قصف الاحتلال الإسرائيلي سيؤدي إلى قتل العديد من المحتجزين الإسرائيليين.
ورأت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فضل بقاء حكومته على حياة المحتجزين، مؤكدة أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي حاليا لن يحقق له أي إنجاز.
وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة قد أكدت، الثلاثاء، استشهاد 412 فلسطينيا في حصيلة غير نهائية، وإصابة أكثر من 500 بينها إصابات خطيرة جداً؛ في حصيلة أولية نتيجة الاستهدافات والمجازر المتعددة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات الفجر على قطاع غزة.
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