حماس: لن نقبل بلغة التهديدات الأمريكية والإسرائيلية بشأن الهدنة

الوكيل الإخباري- اكد المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حازم قاسم، إن "موقفنا واضح ولن نقبل بلغة التهديدات الأميركية والإسرائيلية"، وإن الاحتلال يتنصل من تنفيذ العديد من بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

اضافة اعلان