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حماس: لن نقبل بلغة التهديدات الأمريكية والإسرائيلية بشأن الهدنة

حركة المقاومة الإسلامية (حماس)
حماس
الأربعاء، 12-02-2025 06:44 م

الوكيل الإخباري-    اكد المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حازم قاسم، إن "موقفنا واضح ولن نقبل بلغة التهديدات الأميركية والإسرائيلية"، وإن الاحتلال يتنصل من تنفيذ العديد من بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

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وأضاف اليوم الأربعاء، أن هناك جهودا من قبل الوسطاء لإلزام الاحتلال بتنفيذ بنود وإستكمال اتفاق وقف النار في غزة.

وتابع، "على الاحتلال تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار حتى يتم الإفراج عن الأسرى، والالتزام بالبروتوكول الإنساني المتفق عليه.

 
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