حماس: لن نقبل بلغة التهديدات الأمريكية والإسرائيلية بشأن الهدنة

وتابع، "على الاحتلال تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار حتى يتم الإفراج عن الأسرى، والالتزام بالبروتوكول الإنساني المتفق عليه.
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