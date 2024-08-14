حماس: لن نكون جزءا من مفاوضات الهدنة المرتقبة بالدوحة

وقال الهندي، في تصريح لوكالة الأناضول "الحركة لن تكون جزءا من المفاوضات القادمة المزمع استئنافها الخميس، سواء التي تنعقد بالدوحة أو القاهرة".
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