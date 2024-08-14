حماس: لن نكون جزءا من مفاوضات الهدنة المرتقبة بالدوحة

08:24 م

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الوكيل الإخباري- أكد القيادي بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) سهيل الهندي أن حركته لن تكون جزءا من مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى المرتقب استئنافها من العاصمة القطرية الدوحة غدا الخميس.



وقال الهندي، في تصريح لوكالة الأناضول "الحركة لن تكون جزءا من المفاوضات القادمة المزمع استئنافها الخميس، سواء التي تنعقد بالدوحة أو القاهرة".