حماس: ما سمعناه من الوسطاء والرئيس الأميركي يطمئننا بأن الحرب انتهت

الوكيل الإخباري- قال خليل الحية، قائد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، إن الحركة جادّة لاستخراج جثامين كل المحتجزين. وأضاف أن "نجد صعوبة بالغة في استخراج الجثامين ونواصل محاولاتنا". اضافة اعلان





وأكد الحية أن "كلنا ثقة وعزم على تنفيذ اتفاق غزة بشكل كامل"، مشدداً على التزام الحركة "باتفاق وقف إطلاق النار وما تم التوافق عليه مع الفصائل الفلسطينية".



وتطرق الحية إلى حاجات المدنيين، معرباً عن أمله أن تزداد كميات المساعدات لتلبية احتياجات أهالي غزة، وأن "ما سمعته الحركة من الوسطاء والرئيس الأميركي يطمئننا أن الحرب في غزة انتهت".