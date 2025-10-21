حماس: ما سمعناه من الوسطاء والرئيس الأميركي يطمئننا بأن الحرب انتهت

وأكد الحية أن "كلنا ثقة وعزم على تنفيذ اتفاق غزة بشكل كامل"، مشدداً على التزام الحركة "باتفاق وقف إطلاق النار وما تم التوافق عليه مع الفصائل الفلسطينية".
وتطرق الحية إلى حاجات المدنيين، معرباً عن أمله أن تزداد كميات المساعدات لتلبية احتياجات أهالي غزة، وأن "ما سمعته الحركة من الوسطاء والرئيس الأميركي يطمئننا أن الحرب في غزة انتهت".
