حماس: مجزرة بيت لاهيا وجرائم الاحتلال في شمال القطاع تجسد أبشع صور الإبادة

واضافت "نحمل واشنطن والعواصم المتواطئة مع الاحتلال المسؤولية عن استمرار المجازر والإبادة في شمال قطاع غزة".
ودعت الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى مواصلة الانتفاضة نصرة للفلسطينيين المرابطين الصامدين.
وبينت ان الشعب الفلسطيني المجاهد الباسل في شمال قطاع غزة سيكسر هذه الحملة الهمجية وكافة المخططات الإجرامية للاحتلال.
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