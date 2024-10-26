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حماس: مجزرة بيت لاهيا وجرائم الاحتلال في شمال القطاع تجسد أبشع صور الإبادة

حماس
حماس
السبت، 26-10-2024 11:00 م

الوكيل الإخباري-   قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ان مجزرة بيت لاهيا وجرائم الاحتلال في شمال القطاع تجسد أبشع صور الإبادة والتهجير القسري في التاريخ الحديث.

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واضافت "نحمل واشنطن والعواصم المتواطئة مع الاحتلال المسؤولية عن استمرار المجازر والإبادة في شمال قطاع غزة".


ودعت الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى مواصلة الانتفاضة نصرة للفلسطينيين المرابطين الصامدين.


وبينت ان الشعب الفلسطيني  المجاهد الباسل في شمال قطاع غزة سيكسر هذه الحملة الهمجية وكافة المخططات الإجرامية للاحتلال.

 
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