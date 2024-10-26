حماس: مجزرة بيت لاهيا وجرائم الاحتلال في شمال القطاع تجسد أبشع صور الإبادة

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الوكيل الإخباري- قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ان مجزرة بيت لاهيا وجرائم الاحتلال في شمال القطاع تجسد أبشع صور الإبادة والتهجير القسري في التاريخ الحديث.

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واضافت "نحمل واشنطن والعواصم المتواطئة مع الاحتلال المسؤولية عن استمرار المجازر والإبادة في شمال قطاع غزة".



ودعت الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى مواصلة الانتفاضة نصرة للفلسطينيين المرابطين الصامدين.