«حماس»: مستعدون لوقف إطلاق النار فورا دون مطالب جديدة

وأضافت الحركة أن وفدها برئاسة خليل الحية التقى رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل في العاصمة القطرية الدوحة، أمس.
ومضت، في بيان: «تم استعراض التطورات على صعيد القضية الفلسطينية والعدوان على قطاع غزة».
وفشلت المحادثات حتى الآن في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب المستمرة منذ 11 شهراً. وتتضمن القضايا العالقة السيطرة على محور صلاح الدين (فيلادلفيا)، وهو شريط ضيق من الأرض على حدود قطاع غزة مع مصر.
وقال مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية ويليام بيرنز، الذي يشغل أيضاً منصب كبير المفاوضين الأميركيين بشأن غزة، يوم السبت، إنه سيتم تقديم اقتراح أكثر تفصيلاً لوقف إطلاق النار في الأيام القليلة المقبلة.
-
أخبار متعلقة
-
الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام نتنياهو للأغوار
-
41118 حصيلة شهداء غزة
-
مسؤول سابق بالشاباك: قوة حماس رادعة لمنع سيطرة طرف آخر على غزة
-
مشروع قرار فلسطيني جديد في الأمم المتحدة
-
نتنياهو يطلب فتح تحقيق لمنع إصدار أوامر اعتقال بحقه
-
الأونروا: 530 ألف طفل في غزة تلقوا لقاح شلل الأطفال
-
64 شهيدا و104 جرحى في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية
-
الرعاية الصحية في غزة بوضع كارثي