«حماس»: مستعدون لوقف إطلاق النار فورا دون مطالب جديدة

الوكيل الإخباري- أعلنت حركة «حماس»، في بيان أمس الأربعاء، أن وفدها المفاوض أكد استعداد الحركة للتنفيذ «الفوري» لاتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل في قطاع غزة على أساس إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن وما تم التوافق عليه سابقاً، دون وضع أي مطالب جديدة من قبل أي طرف، وفقاً لوكالة «رويترز».





وأضافت الحركة أن وفدها برئاسة خليل الحية التقى رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل في العاصمة القطرية الدوحة، أمس.

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ومضت، في بيان: «تم استعراض التطورات على صعيد القضية الفلسطينية والعدوان على قطاع غزة».



وفشلت المحادثات حتى الآن في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب المستمرة منذ 11 شهراً. وتتضمن القضايا العالقة السيطرة على محور صلاح الدين (فيلادلفيا)، وهو شريط ضيق من الأرض على حدود قطاع غزة مع مصر.