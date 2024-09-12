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«حماس»: مستعدون لوقف إطلاق النار فورا دون مطالب جديدة

جانب من الدمار في غزة | وكالات
جانب من الدمار في غزة | وكالات
الخميس، 12-09-2024 09:50 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت حركة «حماس»، في بيان أمس الأربعاء، أن وفدها المفاوض أكد استعداد الحركة للتنفيذ «الفوري» لاتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل في قطاع غزة على أساس إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن وما تم التوافق عليه سابقاً، دون وضع أي مطالب جديدة من قبل أي طرف، وفقاً لوكالة «رويترز».


وأضافت الحركة أن وفدها برئاسة خليل الحية التقى رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل في العاصمة القطرية الدوحة، أمس.

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ومضت، في بيان: «تم استعراض التطورات على صعيد القضية الفلسطينية والعدوان على قطاع غزة».


وفشلت المحادثات حتى الآن في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب المستمرة منذ 11 شهراً. وتتضمن القضايا العالقة السيطرة على محور صلاح الدين (فيلادلفيا)، وهو شريط ضيق من الأرض على حدود قطاع غزة مع مصر.


وقال مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية ويليام بيرنز، الذي يشغل أيضاً منصب كبير المفاوضين الأميركيين بشأن غزة، يوم السبت، إنه سيتم تقديم اقتراح أكثر تفصيلاً لوقف إطلاق النار في الأيام القليلة المقبلة.

 
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