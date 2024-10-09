حماس: مشاهد تعذيب أسرى بسجن عوفر محاولة لمسح فشل إسرائيل

والأربعاء، بث وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، على حسابه بمنصة "إكس" زيارته لسجن عوفر الإسرائيلي ويظهر فيه تعامل الجنود الإسرائيليين القاسي مع الأسرى الفلسطينيين الذين زعمت السلطات الإسرائيلية أنهم من قوات "النخبة" التابعة لحماس.
وقالت الحركة في بيان، إن "ما تم نشره من مشاهد صادمة وثقت عمليات اعتداء وتنكيل بحق الأسرى الفلسطينيين في سجن عوفر الصهيوني، وبإشراف وأوامر مباشرة من الوزير الإرهابي إيتمار بن غفير، يكشف الوجه الحقيقي الإجرامي لهذا المحتل النازي، وتأكيد مصور لطبيعية الظروف المأساوية التي يعيشها أسرانا داخل السجون".
وأضافت أن "بث هذه المشاهد بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لمعركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر، هي محاولة فاشلة لمسح فشل الاحتلال وهيبته التي تهشمت، وذله وانكساره الذي تحقق على أيدي مقاومتنا الباسلة".
الأناضول
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