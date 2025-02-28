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حماس: مظاهر الإخفاق الإسرائيلي تؤكد تفوق الإرادة الفلسطينية

حماس: مظاهر الإخفاق الإسرائيلي تؤكد تفوق الإرادة الفلسطينية
حماس
الجمعة، 28-02-2025 12:47 ص
الوكيل الإخباري-   قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن مظاهر الإخفاق التي كشفت بعضا منها تحقيقات جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن عملية طوفان الأقصى تؤكد تفوق الإرادة الفلسطينية على كل الآلة العسكرية للاحتلال، وقدرة العقل الأمني لكتائب القسام على هزيمة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.اضافة اعلان


وأضافت الحركة -في بيان حمل للناطق باسمها حازم قاسم-  إن غطرسة إسرائيل ستظل تمنعها من رؤية حقيقة هذا الشعب الفلسطيني العظيم الذي يسعى لانتزاع حريته واستقلاله.
 
gnews

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