حماس: مفاوضات الهدنة حققت تقدما

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه نظرا لحساسية المسألة "المفاوضات حققت تقدما في قضايا رئيسية ونعمل لاستكمال ما تبقى قريبا".
-
أخبار متعلقة
-
أبو عبيدة: قتلنا 10 جنود صهاينة واصبنا العشرات خلال 72 ساعة
-
قتلى وإصابات بعد تفجير المقاومة منزلاً بقوة إسرائيلية في غزة
-
مدفعية الاحتلال تقصف تل الهوى وميناء الصيادين بمدينة غزة
-
الاحتلال يقتحم جبل الرحمة في مدينة الخليل
-
قوات الاحتلال تنفذ اقتحامات بالضفة وتعتقل عشرات الفلسطينيين
-
الاعلام العبري: إسرائيل متمسكة بمطلب عدم الالتزام بإنهاء الحرب
-
بلينكن: نأمل في اتفاق بغزة قبل تنصيب ترامب
-
مصابون في قصف منزل بحي الشجاعية