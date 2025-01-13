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حماس: مفاوضات الهدنة حققت تقدما

حماس
حماس
الإثنين، 13-01-2025 05:43 م
الوكيل الإخباري-   قال مسؤول في حركة حماس لرويترز  إن المحادثات بشأن قضايا رئيسية تتعلق باتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة حققت تقدما.اضافة اعلان


وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه نظرا لحساسية المسألة "المفاوضات حققت تقدما في قضايا رئيسية ونعمل لاستكمال ما تبقى قريبا".
 
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