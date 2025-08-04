الثلاثاء 2025-08-05 10:18 ص
 

حماس منفتحة على محادثات بشأن اتفاق شامل في غزة

ا
أرشيفية
 
الإثنين، 04-08-2025 10:59 م

الوكيل الإخباري- أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن استعدادها للتفاوض حول اتفاق شامل بشأن غزة ينهي الصراع في القطاع الفلسطيني ويؤدي إلى إطلاق سراح جميع الأسرى.

ونقلت صحيفة "ذا ناشيونال" عن مصادر مطلعة اليوم الاثنين قولها: "تتم حاليا مناقشة خطة الاتفاق الشامل بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، وبين الولايات المتحدة والوساطات القطرية والمصرية من جهة أخرى. وتجري الاتصالات عن بعد وكذلك عبر اجتماعات مباشرة في القاهرة والدوحة".

اضافة اعلان


ولم يتم الكشف عن محتوى المناقشات، لكن الصحيفة أشارت إلى أنها ستُختتم خلال هدنة محتملة مدتها 60 يوما في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.


ونقلت "ذا ناشيونال" عن مصادرها أن حماس تعتبر البحث عن اتفاق شامل مفتاحا للتفاوض حول مطالبها القديمة بسحب القوات الإسرائيلية من غزة وإنهاء الحرب بشكل دائم.


وكتبت الصحيفة: "تأمل حماس أن تتناول المناقشات مستقبل غزة ما بعد الحرب، وخططها لضمان بقائها عبر التحول إلى قوة سياسية بعد عملية تدريجية خاضعة لرقابة المجتمع الدولي تتضمن نزع وتخزين أسلحتها".


وأضافت أن "حماس تأمل أيضا أن يتيح وقف إطلاق النار الدائم إنقاذ عشرات المقاتلين المحاصرين داخل شبكة الأنفاق المعقدة تحت غزة، وضمان سلامة قادتها الذين سيغادرون القطاع مع عائلاتهم".


لكن المصادر أشارت إلى أن إسرائيل لا تظهر أي علامات على تخليها عن خططها العسكرية والأمنية في غزة.


واختتمت الصحيفة: "لا تزال الخطة الإسرائيلية الكبرى تقوم على خلق ظروف ميدانية لا تترك للفلسطينيين خيارا سوى البحث عن حياة كريمة وآمنة في أماكن أخرى.. كما أن عمليات التهجير القسري لا تزال على جدول الأعمال".

 
 
gnews

أحدث الأخبار

علم الولايات المتحدة الأميركية

عربي ودولي كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة للولايات المتحدة

أحد عناصر ادارة السير في الميدان

أخبار محلية الأمن العام: إشارات رقباء السير بالميدان تقلل الارتباك

الدولار الأميركي

أسواق ومال الدولار يتراجع مع تزايد احتمال خفض الفائدة واستمرار ضبابية الرسوم الجمركية

ىى

طب وصحة إهمال التهاب الضرس قد يصيبك بمشاكل خطيرة في الغدة الدرقية

قلقلقل

منوعات لا للحشرات في المنزل! 8 نصائح ذكية لتهوية آمنة في الصيف

نننن

منوعات كيف تحفظين البقوليات والحبوب لأطول فترة؟ إليك 4 خطوات فعّالة

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية طلبة "التوجيهي" جيل 2008 يتقدمون للاختبار بمبحث تاريخ الأردن

تتت

منوعات طلب مثير للجدل.. حيوانات أليفة لتغذية حيوانات مفترسة في الدنمارك



 
 





الأكثر مشاهدة