 
الثلاثاء 2025-03-18 05:31 ص
 

حماس: نتنياهو وحكومته يأخذون قرارا بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار

حماس
حماس
 
الثلاثاء، 18-03-2025 04:25 ص

الوكيل الإخباري-   قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "نحمل نتنياهو المجرم والاحتلال الصهيوني النازي المسؤولية كاملة عن تداعيات العدوان الغادر على غزة".

اضافة اعلان


وأضاف ان نتنياهو وحكومته يأخذون قرارا بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار ويعرضون الأسرى بغزة لمصير مجهول.


وبين "نطالب الوسطاء بتحميل نتنياهو والاحتلال الصهيوني المسؤولية كاملة عن خرق الاتفاق والانقلاب عليه".

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

فلسطين إسرائيل تأمر بوقف التدريس الثلاثاء في المناطق المتاخمة لقطاع غزة

غزة

فلسطين جيش الاحتلال: الغارات على غزة استهدفت قادة من المستوى المتوسط في حماس

شهيد بغارات إسرائيلية على قطاع غزة

فلسطين حصيلة متصاعدة.. 100 شهيد بسلسلة غارات إسرائيلية عنيفة على غزة

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس

فلسطين وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نتوقف عن القتال والجيش سيستخدم قوة لم تعرفها حماس من قبل

البيت الأبيض

فلسطين البيت الأبيض: إسرائيل استشارتنا في الغارات على غزة

حماس

فلسطين حماس: نتنياهو وحكومته يأخذون قرارا بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار

غزة

فلسطين 8 شهداء وأكثر من 50 مصاب نتيجة سلسلة غارات إسرائيلية على غزة

الدفاع المدني بغزة

فلسطين الدفاع المدني بغزة: طواقمنا تواجه صعوبات كبيرة في العمل نتيجة الغارات المتزامنة



 
 




الأكثر مشاهدة