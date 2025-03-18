حماس: نتنياهو وحكومته يأخذون قرارا بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار

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الوكيل الإخباري- قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "نحمل نتنياهو المجرم والاحتلال الصهيوني النازي المسؤولية كاملة عن تداعيات العدوان الغادر على غزة".

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وأضاف ان نتنياهو وحكومته يأخذون قرارا بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار ويعرضون الأسرى بغزة لمصير مجهول.