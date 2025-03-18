حماس: نتنياهو وحكومته يأخذون قرارا بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار

وأضاف ان نتنياهو وحكومته يأخذون قرارا بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار ويعرضون الأسرى بغزة لمصير مجهول.
وبين "نطالب الوسطاء بتحميل نتنياهو والاحتلال الصهيوني المسؤولية كاملة عن خرق الاتفاق والانقلاب عليه".
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