حماس: نثمن قرار رئيس كولومبيا بمنع تصدير الفحم للاحتلال

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الوكيل الإخباري- قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الأحد، إنها تثمن تصريح الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو الذي جدد فيه قرار بلاده منع تصدير الفحم للكيان الصهيوني. اضافة اعلان





وأضافت أنها تقدر موقف جمهورية كولومبيا الشجاع في إنهاء العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني.



ودعت كل الدول لقطع علاقاتها مع الكيان الفاشي والعمل على مقاطعته وعزله ومعاقبته ومحاكمة قادته كمجرمي حرب.