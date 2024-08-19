حماس: نثمن قرار رئيس كولومبيا بمنع تصدير الفحم للاحتلال

وأضافت أنها تقدر موقف جمهورية كولومبيا الشجاع في إنهاء العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني.
ودعت كل الدول لقطع علاقاتها مع الكيان الفاشي والعمل على مقاطعته وعزله ومعاقبته ومحاكمة قادته كمجرمي حرب.
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