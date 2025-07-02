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حماس: ندرس عروضا جديدة لوقف إطلاق النار تلقيناها من الوسطاء

غزة
غزة
 
الأربعاء، 02-07-2025 06:56 م
الوكيل الإخباري-   أكدت حركة حماس، الأربعاء، أنها تجري مشاورات بشأن مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار قدمها إليها الوسطاء، بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي العدوان ويضمن انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.اضافة اعلان


وقالت الحركة في بيان:" يبذل الإخوة الوسطاء جهودا مكثفة من أجل جسر الهوة بين الأطراف والوصول إلى اتفاق إطار وبدء جولة مفاوضات جادة".

وأضافت: "إننا نتعامل بمسؤولية عالية ونجري مشاورات وطنية لمناقشة ما وصلنا من مقترحات الإخوة الوسطاء من أجل الوصول لاتفاق يضمن إنهاء العدوان وتحقيق الانسحاب وإغاثة شعبنا بشكل عاجل في قطاع غزة."
 
 
gnews

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