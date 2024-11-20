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حماس: ندين استعمال واشنطن الفيتو ضد قرار وقف إطلاق النار

حماس
حماس
الأربعاء، 20-11-2024 07:27 م

الوكيل الإخباري-   أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استعمال الولايات المتحدة الفيتو في مجلس الأمن ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة.

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وبينت أن الولايات المتحدة تثبت مجددا أنها شريك مباشر في العدوان على شعبنا ومسؤولة عن حرب الإبادة.

 
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