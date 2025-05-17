السبت 2025-05-17 04:41 م
 

حماس وإسرائيل تبدآن جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار

تصاعد الدخان من غزة بعد انفجار
غزة
 
السبت، 17-05-2025 04:17 م

الوكيل الإخباري-   قال مسؤول في حركة حماس، السبت، إن جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة مع الوفد الإسرائيلي حول وقف إطلاق النار بدأت اليوم في الدوحة.

اضافة اعلان


وأضاف المسؤول أن الجانبين يناقشان جميع القضايا دون "شروط مسبقة".

 
gnews

أحدث الأخبار

غزة

فلسطين إسرائيل تكثف غاراتها على غزة في أعنف قصف منذ استئناف العدوان

تصاعد الدخان من غزة بعد انفجار

فلسطين حماس وإسرائيل تبدآن جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية العجارمة يرعى اليوم الطبي المجاني"يوم المرحوم الدكتور تيسير الجراح" في لواء المزار الشمالي

زين تواصل دعمها للسياحة بالتعاون مع الموسيقار طلال أبو الراغب

أخبار الشركات زين تواصل دعمها للسياحة بالتعاون مع الموسيقار طلال أبو الراغب

نقابة أطباء الأسنان

أخبار محلية قائمة "عهد" تحصد جميع المقاعد في انتخابات أطباء الأسنان

علم الأردن

أخبار محلية حسان: سيبقى الأردن الجار السند والداعم لسوريا

مبادرتان وطنيتان لتحسين تشخيص وعلاج أمراض الكلى المزمنة في الأردن

أخبار الشركات مبادرتان وطنيتان لتحسين تشخيص وعلاج أمراض الكلى المزمنة في الأردن

أرشيفية للعاصمة عمان

الطقس موعد انحسار الكتلة الحارة عن الاردن



 
 





الأكثر مشاهدة