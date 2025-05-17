حماس وإسرائيل تبدآن جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار

الوكيل الإخباري- قال مسؤول في حركة حماس، السبت، إن جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة مع الوفد الإسرائيلي حول وقف إطلاق النار بدأت اليوم في الدوحة.

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