حماس: وفد من الحركة التقى رئيس المخابرات المصرية

وأوضحت أن اللقاء تضمن بحثا معمقا حول مجريات "تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، الذي تم بوساطة مصرية قطرية".
وأضافت أن الوفد بحث آليات تنفيذ الاتفاق والخروقات التي تمت وضرورة التزام الاحتلال بكل ما تم التوافق عليه، مشيرة إلى أن وفد الحركة ضم أيضا خالد مشعل، وخليل الحية، وزاهر جبارين، نزار عوض الله، ومحمد نصر، وغازي حمد، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.
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