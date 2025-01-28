حماس: وفد من الحركة التقى رئيس المخابرات المصرية

الوكيل الإخباري- قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن وفدا منها برئاسة محمد درويش التقى رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد.



وأوضحت أن اللقاء تضمن بحثا معمقا حول مجريات "تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، الذي تم بوساطة مصرية قطرية".

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