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حماس: وقف إطلاق النار ممكن إذا توقف الاحتلال عن وضع شروط جديدة

شعار حركة حماس
حركة حماس
الثلاثاء، 17-12-2024 06:31 م

الوكيل الإخباري-   أكدت حركة حماس، الثلاثاء، أنه في ظل ما تشهده الدوحة الثلاثاء من مباحثات جادة وإيجابية برعاية قطر ومصر فإن الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ممكن إذا توقف الاحتلال عن وضع شروط جديدة.

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وذكرت وكالة "رويترز" أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيتوجه إلى القاهرة اليوم لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مضيفة المصادر أن من المتوقع توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار خلال الأيام المقبلة، وهذا ما نفته مصادر مصرية لاحقا.


وفي سياق متصل، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، الثلاثاء، بأن هناك جهودًا مصرية قطرية مُكثفة مع الأطراف كافة؛ للتوصل إلى اتفاق تهدئة في قطاع غزة.

 
gnews

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