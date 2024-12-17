حماس: وقف إطلاق النار ممكن إذا توقف الاحتلال عن وضع شروط جديدة

وذكرت وكالة "رويترز" أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيتوجه إلى القاهرة اليوم لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مضيفة المصادر أن من المتوقع توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار خلال الأيام المقبلة، وهذا ما نفته مصادر مصرية لاحقا.
وفي سياق متصل، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، الثلاثاء، بأن هناك جهودًا مصرية قطرية مُكثفة مع الأطراف كافة؛ للتوصل إلى اتفاق تهدئة في قطاع غزة.
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