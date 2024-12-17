حماس: وقف إطلاق النار ممكن إذا توقف الاحتلال عن وضع شروط جديدة

الوكيل الإخباري- أكدت حركة حماس، الثلاثاء، أنه في ظل ما تشهده الدوحة الثلاثاء من مباحثات جادة وإيجابية برعاية قطر ومصر فإن الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ممكن إذا توقف الاحتلال عن وضع شروط جديدة.

اضافة اعلان



وذكرت وكالة "رويترز" أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيتوجه إلى القاهرة اليوم لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مضيفة المصادر أن من المتوقع توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار خلال الأيام المقبلة، وهذا ما نفته مصادر مصرية لاحقا.