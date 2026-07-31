حماس: يجب أن توافق إسرائيل على اتفاق نزع السلاح قبل أن تنفذه الحركة

وأضاف القيادي المشارك في المفاوضات أنه بمجرد موافقة الطرفين على نص الاتفاق، يتعين على إسرائيل البدء في تنفيذ المرحلة الأولى منه.
وأشار إلى ان الحركة ستسلم الأسلحة لتخزينها تحت مسؤولية اللجنة الوطنية الفلسطينية شريطة موافقة إسرائيل على الاتفاق.
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