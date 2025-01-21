 
الثلاثاء 2025-01-21 01:41 ص
 

حماس: يجب مواجهة عنف المستوطنين بانتفاضة عارمة بالضفة

حماس
حماس
الثلاثاء، 21-01-2025 01:09 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ان تصاعد إرهاب المستوطنين بالضفة بحاجة لتصعيد المقاومة بكافة أشكالها.

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وأضافت "إرهاب المستوطنين بدعم حكومة الاحتلال الصهيونية المتطرفة دليل قاطع على نهج الاحتلال الإرهابي".


وتابعت "تصاعد إرهاب المستوطنين يؤكد ضرورة التحرك العاجل بكافة محافظات الضفة الغربية لانتفاضة غضب".

 
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