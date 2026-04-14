حملة اعتقالات تطال عشرات الشبان في بلعا شرق طولكرم

وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال داهمت عددًا كبيرًا من منازل المواطنين، وفتشتها بشكل دقيق، وعمدت إلى اعتقال عشرات الشبان بعد تقييد أيديهم وتعصيب أعينهم، واقتيادهم مشيًا على الأقدام باتجاه ثكنة عسكرية ومركز تحقيق أقامته داخل البلدة، عقب الاستيلاء على منزل المواطن خالد خضر.
وأضافت المصادر أن الاقتحام لا يزال متواصلاً منذ الساعة الواحدة فجراً، حيث علقت مديرية التربية والتعليم الدوام المدرسي وجاهياً، وحولته إلى التعليم الإلكتروني، حفاظًا على سلامة الطلبة.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 72,336 شهيداً و172,213 مصاباً
-
المستشفى الإماراتي العائم في العريش نموذج متكامل لتقديم الرعاية الصحية لأهل غزة
-
قوات الاحتلال تنسف منازل شرق حي الزيتون وتقصف مناطق متفرقة في قطاع غزة
-
الأمم المتحدة: إعادة فتح معبر زيكيم المؤدي لشمال غزة مع استمرار قيود كبيرة
-
شهيد وجرحى برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة وبيت لاهيا
-
الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية
-
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,333 والإصابات إلى 172,202 منذ بدء العدوان
-
3 شهداء جراء قصف الاحتلال وسط قطاع غزة