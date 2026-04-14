الثلاثاء 2026-04-14 01:30 م

حملة اعتقالات تطال عشرات الشبان في بلعا شرق طولكرم

الثلاثاء، 14-04-2026 10:05 ص
الوكيل الإخباري- شنت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في بلدة بلعا شرق طولكرم، طالت عشرات الشبان، خلال اقتحام واسع، رافقته تعزيزات عسكرية وانتشار مكثف للآليات الراجلة والمحمولة في شوارع وأحياء البلدة.اضافة اعلان


وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال داهمت عددًا كبيرًا من منازل المواطنين، وفتشتها بشكل دقيق، وعمدت إلى اعتقال عشرات الشبان بعد تقييد أيديهم وتعصيب أعينهم، واقتيادهم مشيًا على الأقدام باتجاه ثكنة عسكرية ومركز تحقيق أقامته داخل البلدة، عقب الاستيلاء على منزل المواطن خالد خضر.

وأضافت المصادر أن الاقتحام لا يزال متواصلاً منذ الساعة الواحدة فجراً، حيث علقت مديرية التربية والتعليم الدوام المدرسي وجاهياً، وحولته إلى التعليم الإلكتروني، حفاظًا على سلامة الطلبة.
 
 


سرّ بسيط يحسّن صحة القلب طبيعيا خلال شهرين

طب وصحة سرّ بسيط يحسّن صحة القلب طبيعيا خلال شهرين

أخبار محلية الأردن يحتفل بيوم العلم بحفل فني كبير يحييه صوت الأردن عمر العبداللات ويقدّمه الإعلامي محمد الوكيل

بريطانيا وفرنسا تترأسان الجمعة مؤتمراً بشأن مضيق هرمز

عربي ودولي بريطانيا وفرنسا تترأسان الجمعة مؤتمراً بشأن مضيق هرمز

"هيئة الطاقة" تتلقى 960 طلبا للحصول على تراخيص خلال شباط الماضي

أخبار محلية "هيئة الطاقة" تتلقى 960 طلبا للحصول على تراخيص خلال شباط الماضي

أخبار محلية وزارة العدل تعلن التعليمات الجديدة لاعتماد المترجمين في المحاكم

عندما ترتفع تكلفة الطاقة على الجميع.. من ينجو بالأرباح؟ وكيف تستفيد من المشهد؟

اقتصاد محلي عندما ترتفع تكلفة الطاقة على الجميع.. من ينجو بالأرباح؟ وكيف تستفيد من المشهد؟

خاص بالوكيل إرادة ملكية مرتقبة وهذه تفاصيلها

"مالية الأعيان" تقر مشروع قانون التصديق على اتفاقية قرض بين الأردن وإيطاليا

أخبار محلية "مالية الأعيان" تقر مشروع قانون التصديق على اتفاقية قرض بين الأردن وإيطاليا



 






