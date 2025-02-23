حملة واسعة للتطعيم ضد شلل الأطفال في غزة

ووفق الموقع الرسمي للوكالة، فإنه تم رصد فيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي في غزة، ما يعرض حياة الأطفال في القطاع والمنطقة للخطر، حيث بدأت اليوم الأحد، حملة تحصين واسعة النطاق ضد شلل الأطفال لتطعيم نحو 600 ألف طفل دون سن العاشرة في جميع أنحاء القطاع بدعم من الأمم المتحدة.
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