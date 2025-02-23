حملة واسعة للتطعيم ضد شلل الأطفال في غزة

الوكيل الإخباري- قال مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، إن أكثر من 1700 من كوادر الوكالة يشاركون بحملة موسعة للتطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة عبر مراكزها الصحية والنقاط المتنقلة.

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