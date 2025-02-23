 
الأحد 2025-02-23 06:37 م
 

حملة واسعة للتطعيم ضد شلل الأطفال في غزة

غزة
غزة
الأحد، 23-02-2025 05:46 م

الوكيل الإخباري-   قال مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، إن أكثر من 1700 من كوادر الوكالة يشاركون بحملة موسعة للتطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة عبر مراكزها الصحية والنقاط المتنقلة.

اضافة اعلان


ووفق الموقع الرسمي للوكالة، فإنه تم رصد فيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي في غزة، ما يعرض حياة الأطفال في القطاع والمنطقة للخطر، حيث بدأت اليوم الأحد، حملة تحصين واسعة النطاق ضد شلل الأطفال لتطعيم نحو 600 ألف طفل دون سن العاشرة في جميع أنحاء القطاع بدعم من الأمم المتحدة.

 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الخارجية : نتابع حادث مقتل مواطن أردني في امريكا

الثلوج

الطقس تطورات المنخفض القطبي وحالة الطقس يوم الاثنين - تحذيرات

ثلوج

الطقس الارصاد : تساقط لحبيبات الثلج في تلاع العلي

قوات الاحتلال

فلسطين شهيد وجريحان برصاص الاحتلال في غزة ورفح

غزة

فلسطين حملة واسعة للتطعيم ضد شلل الأطفال في غزة

رئيس الوزراء يطَّلع على خطط المديرية لشهر رمضان المبارك

أخبار محلية رئيس الوزراء يزور مديرية الأمن العام

الهيئة المستقلة للانتخاب

أخبار محلية المستقلة للانتخاب تنظم ورشة عمل تدريبية

محطة محروقات

اقتصاد محلي الطاقة: ارتفاع أسعار البنزين وانخفاض الديزل واستقرار الكاز عالميا



 




الأكثر مشاهدة