 
السبت 2024-11-02 10:15 ص
 

حوار بين حماس وفتح بالقاهرة حول مستقبل غزة

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 02-11-2024 08:15 ص
الوكيل الإخباري- قال مصدر فلسطيني بأن وفداً من حركة فتح وصل إلى القاهرة للقاء ممثلين عن حركة حماس برعاية مصرية، لبحث ملفات المصالحة والأوضاع في قطاع غزة.اضافة اعلان


وأكد المصدر أن وفد حركة فتح مكون من محمود العالول نائب رئيس الحركة، وعزام الأحمد، وروحي فتوح، عضوي اللجنة المركزية لفتح.

وكشف المصدر بأن وفد فتح سيجتمع مع حماس اليوم السبت بالقاهرة بشكل ثنائي، لبحث حلول لمستقبل قطاع غزة، وسيكون هذا الاجتماع قبل زيارة الرئيس محمود عباس للقاهرة، المقررة يوم الأحد المقبل، للقاء مسؤولين مصريين.

وقد أكدت حركة حماس رفضها للمقترحات المطروحة حاليا التي تنص على هدنة مؤقتة في غزة وتبادل جزئي للأسرى.

وقالت الحركة في بيان لها إن المقترحات المطروحة لا تتضمن وقفا دائما لإطلاق النار، ولا انسحابا للجيش الاسرائيلي من القطاع ولا عودة للنازحين.

وفي وقت لاحق، قال القيادي في الحركة أسامة حمدان إن إسرائيل تقدم أفكارا في الهواء وليس عروضا جدية، بحسب تعبيره.

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