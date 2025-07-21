خامنئي يوجه رسالة عاجلة إلى الحكومات الإسلاميّة حول غزة

11:05 م

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الوكيل الإخباري- وجه المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، اليوم الاثنين، رسالة إلى الحكومات الإسلاميّة بخصوص الأوضاع في غزة وما يعانيه القطاع. اضافة اعلان





وجاء في تغريدة نشرها حساب خامنئي باللغة العربية: "اليوم ليس يوم التزام الصمت تجاه غزّة، فالحكومات الإسلاميّة تتحمّل المسؤولية"، مضيفا: "يجب أن تُوقن أن العار الأبدي سيبقى وصمة على جباهها إن هي قدّمت الدعم للكيان الصهيوني بأيّ نحو أو ذريعة، أو منعت تقديم العون لفلسطين".



وتأتي هذه التغريدة في وقت يعاني فيه أهالي غزة من وضع مأساوي، حيث أعلنت وزارة الصحة في غزة وصول أعداد غير مسبوقة المراجعين إلى المستشفيات في حالات إعياء وإجهاد شديدين بسبب الجوع وسط انهيار كامل للمنظومة الصحية.